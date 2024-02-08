Таллин, 8 февраля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Власти Эстонии запретили российской певице Клаве Коке (Клавдия Высокова) выступить в Таллине с запланированным на 29 марта концертом, сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на МВД республики.

Цитата из видеоинтервью Клава Кока

«Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлёвскими тезисами… Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу», — приводит источник слова пресс-секретаря МВД Эстонии Вейко Песура.

При этом он отметил, что российские артисты могут попасть в Эстонию только в том случае, если у них имеется виза другой страны Европейского союза. Однако МВД Эстонии так или иначе оставляет за собой право запретить въезд «по соображениям национальной безопасности».

Организатор выступления Клавы Коки в Таллине Юри Метс в свою очередь заявил изданию, что до последнего был уверен в том, что концерт состоится, поскольку певица, имеющая все необходимые документы и шенгенскую визу, должна была прилететь в Эстонию из Германии, где у неё также запланировано несколько выступлений.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков направил организаторам концертов певиц Дианы Арбениной и Кристины Орбакайтеписьмо с рекомендацией отменить выступления, которые должны состояться 27 февраля и 19 марта. В муниципальном центре управления Владивостока подчеркнули, что основанием для такого решения стало соответствующее обращение российского общественного движения «Культурный фронт России».