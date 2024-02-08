Лондон, 8 февраля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Суд отклонил иск домработницы Доминики Козлик к российскому бизнесмену Михаилу Фридману, не выплатившему ей причитающееся пособие, сообщила британская газета The Telegraph.

Носик, Антон Борисович Михаил Фридман

Предприниматель не смог предоставить женщине жалование, поскольку против него в Британии ввели санкции. После этого банковские счета Фридмана оказались заморожены, и он вынужденно прекратил выплаты, прежде чем смог уволить домработницу.

В указанное время Козлик находилась в декретном отпуске. Судья постановил, что выплата денежных средств домработнице Фридманом стала бы уголовным преступлением ввиду действия ограничений. В постановлении также говорится, что Козлик стала жертвой событий.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября Михаил Фридман заявил, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Британии. По словам бизнесмена, это произошло после обыска, проведённого в его доме в Лондоне.

В начале октября появилась информация, что Фридман переехал из Британии в Израиль, однако из-за палестино-израильского конфликта бизнесмен решил перебраться в Москву. Вместе с тем миллиардер рассказал, что планирует вернуться в Израиль и будет постоянно проживать там, когда эскалация закончится.

26 октября стало известно, что суд отклонил иск Фридмана, потребовавшего предоставить ему возможность тратить $35 тыс. в месяц на свой особняк. Защита бизнесмена пыталась обратить внимание на то, что дом миллиардера представляет собой уникальный объект недвижимости и нуждается в особом содержании, поскольку в нём находятся произведения искусства общей стоимостью $53 млн.