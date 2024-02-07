Одесса, Украина, 8 февраля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 8 февраля сообщает украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:56 мск. Глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале настоятельно призвал жителей проследовать в укрытия и не покидать их до отбоя воздушной тревоги.

В ряде городов региона зафиксирован прилёт беспилотников. В городе прогремело несколько взрывов, информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала.

Сигналы воздушной тревоги кроме Одесской области прозвучали в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 7 февраля воздушная тревога объявлялась несколько раз на всей территории Украины, а в ряде крупных городов произошли взрывы. В частности, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в городе повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу. Отсутствие света в украинской столице подтвердили в «Укрэнерго».

О взрывах в Днепропетровской области сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, а также глава Харькова Игорь Терехов и возглавляющий Харьковскую областную военную администрацию Олег Синегубов.

По данным украинских СМИ, взрывы 7 февраля также прогремели в Черкасской и Львовской областях и в городе Николаеве.