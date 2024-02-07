Берлин, 8 февраля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Страны — члены Североатлантического альянса (НАТО) не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к прямой конфронтации с Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в статье для The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией», — заявил немецкий политик, подчеркнув, что страны альянса будут препятствовать и выступать против любых попыток втянуть НАТО в конфликт на Украине.

Также, по словам Шольца, Украина в скором времени рискует столкнуться с серьёзной нехваткой вооружения и боеприпасов, несмотря на поддержку со стороны западных союзников, поскольку многие финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие требуют продления.

Так, представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге 7 февраля заявил, чтоГермания достигла предела возможностей в производстве и поставке вооружения Украине, дальнейшее наращивание объёмов помощи невозможно без увеличения производственных мощностей.

Как ранее передавало ИА Регнум, Олаф Шольц в преддверии поездки в США, рамках которой состоится встреча с американским президентом Джо Байденом, заявил о неспособности Германии помогать Украине в одиночку. По его словам, если ФРГ останется единственным источником финансирования Киева, это грозит «настоящей опасностью».