Москва, 8 февраля, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своём Telegram-канале спутниковый снимок циклона «Ольга», который вызвал сильный снегопад в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум Циклон

В организации отметили, что изображение этого атмосферного явления сделал аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М». В госкорпорации также уточнили, что циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.

Прогнозируется, что к выходным в российской столице выпадет до четверти месячной нормы осадков. Метеорологи предполагают, что высота московских сугробов может достичь 58 см, чего не наблюдалось с 1999 года.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков проинформировал, что коммунальные службы города перешли в усиленный режим работы из-за сильного снегопада, который наблюдается в российской столице.

Он отметил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта. Власти Москвы попросили автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте в случае такой возможности.

На фоне сильного снегопада в Подмосковье произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий. Так, на трассе М-4 столкнулись сразу 29 автомобилей. В результате ДТП погиб один человек.