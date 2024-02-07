Москва, 8 февраля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Проект Kinky Party, который занимается организацией секс-вечеринок, объявил о приостановке своей деятельности в России, сообщается в закрытом Telegram-канале организатора мероприятий.

(сс) picturebridge В клубе

В публикации утверждается, что такое решение приятно на основании предостережения властей. В Kinky Party обратились государственные органы РФ, предупредившие, что вечеринки, связанные с секс-тематикой, больше не могут проводиться на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка, организованная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. В неё приняли участие звёзды шоу-бизнеса.

Мероприятие вызвало скандал. 27 декабря Лефортовский суд Москвы признал эту вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). К такому выводу суд пришёл в ходе заседании по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), которого арестовали на 15 суток за участие в этом мероприятии. Его также оштрафовали на 200 тыс. рублей.

29 декабря Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки. Блогера признали виновной в нарушении организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).