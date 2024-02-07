Москва, 8 февраля, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Голосование по выборам президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях начнётся раньше, чем в других субъектах РФ, сообщила газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сроки досрочного голосования региональные избирательные комиссии в регионах определят самостоятельно. По предварительным данным журналистов, избиратели в новых регионах, как и в сентябре 2023 года, смогут голосовать приблизительно в течение недели до первого дня выборов.

По информации газеты, в Запорожской области избиратели смогут проголосовать, начиная с 25 февраля; в ДНР — с 10 марта. Согласно российскому законодательству, досрочное голосование на выборах президента может проводиться не ранее чем за 20 суток до основного дня.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев в интервью Донецкому агентству новостей заявил, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях будут применяться как основные формы голосования, так и дополнительные формы. По его словам, такое решение приняли в целях безопасности проведения голосования.

2 февраля глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что в ЦИК поступило уже 740 тысяч заявлений от избирателей, желающих участвовать в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Ещё около 160 тысяч заявлений были поданы на эту дату от тех, кто хочет проголосовать через механизм «Мобильный избиратель».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.