Абу-Даби, 7 февраля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Тренер российского футбольного клуба «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком», несмотря на убедительную победу «жёлто-синих» со счетом 3:0.

Светлана Бекетова

«Я больше недоволен, чем доволен. Причём здесь победа… Можно выиграть со счётом 3:0, но играть не лучшим образом. Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но всё остальное — катастрофа», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

По словам тренера, большинство забитых мячей стали результатом удачного стечения обстоятельств. Также он отметил, что на ход поединка серьёзное влияние оказали замены и разное физическое состояние команд.

Как передавало ИА Регнум, матч «Ростов» — «Спартак», проходивший в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян», завершился со счетом 3:0 в пользу «жёлто-синих». Забитыми мячами отметились защитник Евгений Чернов (39’ Илья Вахания) и нападающие Николай Комличенко (41’ Роналдо) и Кирилл Щетинин (62’ Иван Комаров).

11 февраля «Ростов» в матче заключительного третьего тура Winline Зимнего Кубка РПЛ сыграет с казахстанским «Кайратом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.