Москва, 7 февраля, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт (ОНФ) 7 февраля начал новый специальный сбор «Защитникам русских городов», посвящённый Дню защитника Отечества, сообщается в пресс-релизе этого движения.

Народный фронт

Он проходит под девизом «Всё для Победы!». Целью сбора является закупка вещей, необходимых участникам специальной военной операции. Актриса и телеведущая Яна Поплавская призвала граждан помочь российским военнослужащим.

«Донецк, Белгород, Лисичанск. Бесчеловечные обстрелы русских городов, которые ведёт украинская армия. Но наши ребята на передовой делают всё возможное, чтобы лишить врага возможности убивать мирных жителей, особенно детей. Наши бойцы смело двигаются метр за метром, берут высоту за высотой и идут вперёд. Народный фронт открыл специальный сбор защитникам русских городов, чтобы поздравить бойцов с 23 февраля и вручить им подарки, показать, насколько мы все их любим и ценим. Переходите на наш сайт и делайте пожертвования. Для наших бойцов это очень важно. Давайте все объединимся под девизом «Всё для Победы!», — сказала она.

На собранные средства закупят детекторы дронов, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, рации, бронежилеты и каски, генераторы, аптечки, экипировку для холодного времени года и спальные мешки. Кроме того, движение отправит бойцам внедорожники УАЗ из большой партии автомобилей, которые закупил Минпромторг России по поручению президента России Владимира Путина.

Представитель Народного фронта, журналист, блогер Юрий Подоляка заявил о важности передачи средств РЭБ российским военным.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865700" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Средства РЭБ позволяют нашим солдатам наступать и сохранять свои жизни. Высокотехнологичность боевых действий растёт с каждым месяцем, сейчас и у нас, и у противников ударных БПЛА становится всё больше, соответственно, системы РЭБ нужны на всей линии боевого соприкосновения. Мы должны максимально защитить наших солдат, и очень символично, что мы приурочили выдачу ко Дню защитника Отечества. Весь народ защищает своих солдат, спасающих нашу страну от возрождения нацизма, которое происходит на Украине», — отметил он.

Сбор средств проводится на сайте «Всё для Победы!»

Как сообщало ИА Регнум, в декабре ОНФ передал 130 автомобилей УАЗ Вооружённым силам России в рамках специального новогоднего сбора, проходившего под девизом «Всё для Победы!». Мероприятие состоялось в Ростове-на-Дону.

В нём участвовали представители движения, военкоры, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные люди. В костюмах Дедов Морозов и Снегурочек они вручили военным ключи от автомобилей, приобретённых Минпромторгом.

Кроме того, бойцы получили дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, а также печи, газовые плиты с функцией обогрева, зимнюю амуницию, шапки и перчатки.