Сана, 7 февраля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Американские и британские нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла) (хуситы) в провинции Ходейда в Йемене, сообщил телеканал Al Masirah.

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Ранее, 6 февраля, управление морских торговых операций (UKMTO) при военно-морских силах Британии проинформировало о новой атаке на судно у йеменского побережья. Нападение произошло примерно в 92 км к югу от порта.

Кроме того, по данным UKMTO, в этот же день хуситы ударили по торговому судну в 105 км к западу от йеменского порта Ходейда. В результате случившегося оказалось незначительно повреждения остекление. Команда корабля не пострадала.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они использовали для ударов крылатые ракеты. Вашингтон и Лондон заявили, что эта атака стала ответом на нападения хуситов на суда возле йеменского побережья.

3 февраля США при поддержке Британии, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии атаковали 36 целей в 13 местах на территории Йемена.