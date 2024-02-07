Москва, 7 февраля, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон покинул отель Four Seasons через чёрный вход, избежав встречи с большинством журналистов, ожидавших его в гостинице, сообщило «РИА Новости».

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Его вывели из отеля вечером. Несколько журналистов были и возле чёрного входа и заметили американского коллегу, но он не стал отвечать на их вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Карлсон объявил, что возьмёт интервью у президента России Владимира Путина и выложит его без каких-либо ограничений. По информации The Wall Street Journal, интервью может выйти 8 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что Карлсон взял интервью у главы государства. Представитель Кремля подчеркнул, что многие западные журналисты хотели это сделать и направляли запросы, но они представляли СМИ с однобокой позицией. Позиция Карлсона отличается от остальных, при этом не является пророссийской, добавил Песков.

Сообщения об интервью Карлсона с Путиным широко обсуждают на Западе. Ряд политиков в Евросоюзе осудили американского журналиста и призвали ввести против него санкции.