Белгород, 7 февраля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, российские средства ПВО сбили ещё пять реактивных снарядов, сообщили вечером 7 февраля в Минобороны России.

Mil.ru

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская армия для удара по региону применила чешские реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Обстрел произошёл около 19:50.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Он также сообщил, что в Белгороде после атаки в нескольких квартирах повреждено остекление, в двух частных домах взрывом выбило окна и повредило фасады. Также была повреждена хозпостройка. В Белгородском районе пробило кровлю в двух частных домах и повредило три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля российские средства ПВО сбили семь реактивных снарядов над Белгородской областью, запущенных ВСУ. Украинская сторона также применила РСЗО Vampire.

Кроме того, в этот же день российские войска сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. В Белгороде и Белгородском районе вечером на два часа объявляли ракетную опасность.