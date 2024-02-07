Москва, 7 февраля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. «Почта России» приостановила наземную доставку в 24 европейские страны из-за бюрократических сложностей, сообщил 7 февраля ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы компании.

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В списке государств, в которых возникли проблемы, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Ожидается, что проблему получится решить в течение двух месяцев. При этом авиационная доставка в указанные страны продолжает работать. В компании подчеркнули, что в общей сложности доставляют отравления в 130 государств.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года «Почта России» ввела обязательную проверку личности тех, кто отправляет посылки, бандероли и заказные письма. Подтвердить личность можно с помощью паспорта или других документов, а также применив электронную подпись.

В мае в «Почте России» заявили о готовности продавать дистанционно вино. Для этого внесли изменения в инфраструктуру предприятия.