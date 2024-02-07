Херсон, 7 февраля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время поездки по Херсонской области осмотрел площадку для размещения филиала «Арт-кластера «Таврида». Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба администрации Херсонской области.

ИА REGNUM

Кириенко поручил к 1 июля 2024 года завершить первый этап строительства для проведения молодёжных смен. Он заявил, что все дома должны сдаваться одновременно. Помимо этого, первый замглавы администрации президента дал задание найти рядом с арт-кластером место для постоянного лагеря Центра военно-патриотического воспитания «Воин».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь отметил особую важность строительства «Тавриды» для новых поколений жителей области.

«Таврида» — платформа возможностей для творческой и активной молодежи. Она объединяет образовательные заезды, фестиваль, грантовый конкурс и федеральную сеть арт-резиденций. Президент Владимир Путин ещё в июне 2014 года поручил организовать проведение всероссийского молодёжного форума «Таврида» на территории Республики Крым. С 17 по 21 августа 2023 года в Крыму состоялся юбилейный фестиваль «Таврида. АРТ».

Помимо этого, во время поездки в Херсонскую область 7 февраля Кириенко оценил работу с обращениями жителей Херсонской области в социальных сетях и открыл памятник военному географу Петру Козлову в заповеднике «Аскания-Нова».

Первый замглавы администрации президента ознакомился с системой оперативного информирования по социально значимым темам и отметил, что потребности жителей имеют приоритетное значение для региональных и федеральных властей. Особое внимание он уделил вопросам социальной поддержки граждан, обеспечения жителей углем и газом. По итогам визита Кириенко обозначил направления по улучшению работы с целью наиболее полного охвата всех запросов жителей региона и оперативного на них реагирования.

Вместе с губернатором области и зампредом Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко Кириенко принял участие в открытии памятника военному географу, этнографу и археологу Петру Козлову, созданного по поручению президента. По словам первого замглавы администрации главы государства, благодаря Петру Кузьмичу появились первые лошади Пржевальского. Археолог всю жизнь был связан с «Асканией-Нова», именно благодаря ему в 1917 году удалось сохранить уникальное наследие.

Кириенко также поблагодарил коллектив «Аскании-Нова» и назвал это историческое место гордостью не только для Херсонской области, но и для всей России. В свою очередь Сальдо отметил особую важность исторической памяти и славного прошлого жителей Херсонской области, которое у них пытались отобрать.

Как сообщало 7 февраля ИА Регнум, Сергей Кириенко во время поездки по Херсонской области посетил школу №1 в Верхнерогачикском округе, больницу и станцию скорой помощи в Верхнем Рогачике в рамках контроля за реализацией программы социально-экономического развития новых регионов до 2030 года.