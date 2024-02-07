Москва, 7 февраля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы, Ирина Роднина отказалась считать дисквалифицированную за допинг фигуристку Камилу Валиеву победительницей Олимпийских игр.

(сс) Dmitry Rozhkov

«Если только в сердцах её болельщиков», — заявила Роднина, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Sport24.

Депутат также отреагировала на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что горд стать олимпийским чемпионом после дисквалификации Валиевой. По словам Родниной, американцы смотрят на золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. С их стороны, они борются за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото — честь.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года. После этого сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы‑2022.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, обнаруженного в допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года. В крови спортсменки обнаружили триметазидин. При этом спортсменку оповестили о положительном анализе пробы с нарушениями.

Комментируя дисквалификацию Валиевой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 января заявил, что Россия будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. Решение суда является политизированным, отметил представитель Кремля. Позднее Песков также заявил, что члены российской олимпийской сборной по фигурному катанию так и останутся олимпийскими чемпионами.

В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.