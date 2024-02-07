Москва, 7 февраля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о переносе встречи российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как заявил 7 февраля представитель Кремля, подготовка продолжается, сроки согласовываются.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал появившиеся в турецких СМИ сообщения, что визит Путина якобы отложили.

«Нет, не могу подтвердить, что отложен. Никакие сроки не объявлялись. Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне», — заявил Песков ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Песков заявил, что визит Путина в Турцию находится на повестке, но точных дат пока не имеет. Эрдоган в свою очередь отмечал, что на встрече рассчитывает обсудить перспективу возобновления зерновой сделки.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4 февраля сообщил, что предварительно Путин и Эрдоган обсудят газовый вопрос, сотрудничество в энергетике, ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также так называемый зерновой коридор.

Спустя два дня Песков также назвал темы встречи — расчёты между Россией и Турцией, выход на договорённости об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба. Перед этим он также сообщал, что главы государств обсудят и украинский кризис. Песков добавил, что Турция является важным торгово-экономическим партнёром России.