Москва, 7 февраля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов), выступая перед российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции впервые исполнил новую композицию «Дай ему сил», ставшей нетипичной для музыканта. Об этом рассказал «Известиям» 7 февраля директор рэпера Павел Гильманов.

Svklimkin

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По его словам, в песне говорится о герое, послужившим примером для окружающих при защите Родины. Как пояснил Гильманов, официально представить песню планируется через несколько дней, 9 февраля. Сам ST также поделился впечатлениями о выступлении перед бойцами и заявил, что был рад поднять их боевой дух.

О визите исполнителя в Луганскую Народную Республику ИА Регнум сообщало днём ранее. Вместе с гитаристом рок-группы «Звери» Германом Осиповым они исполнили известные композиции рэпера под гитару и балалайку. Музыканты сидели рядом с бойцами, общались и шутили. Военные признались, что такое очень помогает эмоционально разгрузиться и поблагодарили музыкантов за поддержку после их выступления.