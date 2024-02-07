Тула, 7 февраля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Концерт группы «Щенки» отменили в Туле после того как солист Максим Тесли (Моисеев) вышел на сцену в одном носке. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного центра «Типография».

Кадр из видео

Выступление коллектива планировали на 2 марта. В итоге концерт отменили.

«Друзья, концерт «Щенков» не состоится по независящим от «Типографии» причинам», — уточнялось в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в январе солиста «Щенков» Максима Теслиарестовывали на 10 суток за выход на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге обнаженным.

Из одежды на вокалисте был лишь носок, который слетел во время выступления. Певца признали виновным по статье о мелком хулиганстве административного кодекса России.

После этого его задержали в аэропорту Пулково, когда вместе с группой собирался лететь на концерт.

Выйдя на сцену в одном носке, Моисеев повторил образ рэпера Vacio (Николая Васильева), продемонстрированный им на «голой» вечернике блогера Анастасии Ивлеевой.

После такой выходки глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявлял, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела в отношении солиста группы «Щенки» по поводу пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).