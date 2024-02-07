Петрозаводск, 7 февраля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В Карелии суд приговорил 20-летнего студента Андрея Васюренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к девяти годам за госизмену и призывы воевать за Вооружённые силы Украины, сообщили 7 февраля в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Владимир Николаев / РИА Новости

«Дело слушалось в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии. Васюренко вину признал», — говорится в сообщении.

Первый Западный окружной военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, из них 2,5 года в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Суд признал Васюренко виновным по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и 275 УК РФ («Госизмена»).

В марте 2023 года Васюренко задержании за призывы к жителям Карелии воевать на стороне ВСУ. Он также выступал за независимость республики и подстрекал граждан к совершению госизмены.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года сотрудники ФСБ в Липецкой области возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении мужчины, который переводил денежные средства на криптовалютный счёт гражданина Украины для закупки амуниции и обмундирования для ВСУ. На эти деньги покупали средства амуниции и обмундирования, которые использовали десантники ВСУ в боевых действиях против российской армии.

В январе 2024 года в Хабаровске краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за госизмену. Суд установил, что в 2023 году женщина, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила деньги для закупок украинской армией оружия, боеприпасов и обмундирования.