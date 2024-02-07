Москва, 7 февраля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. В Москве расследуют дело о покупке 17 детей. Как 7 февраля заявили в СК, младенцев покупали у матерей, не пожелавших их оставить. В связи с новыми сведениями, начатое ранее дело переквалифицировали на статью о торговлю людьми организованной группой.

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Подозреваемые находили подходящих беременных женщин, организовывали роды, обеспечивая их необходимым питанием, лекарствами и медицинскими услугами, а после деторождения забирали младенцев и по подложным документам регистрировали их в органах ЗАГС как собственных детей. Изначально предполагалось, что одна из фигуранток оформила таким образом пятерых детей, ещё одна — шесть, но позже выявили ещё семь подобных сделок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Троих подозреваемых женщин заключили под стражу, обстоятельства дела устанавливаются.

ИА Регнум 1 февраля сообщало о возбуждении в Москве уголовного дела в отношении женщины, купившей ребёнка. Тогда стало известно, что в 2017 году одна беременная женщина вступила в сговор с другой, чтобы передать ей ребёнка на воспитание, так как сама растить его не хотела. Соучастница в свою очередь планировала оформить опеку и получать выплаты от государства. В январе 2024 года сотрудники МВД раскрыли преступную схему и задержали одну из фигуранток.