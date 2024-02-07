Москва, 7 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Инцидент с утечкой радиоактивной воды на японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» мог произойти из-за переполненности резервуаров, считает эколог, член «Российского экологического общества» Виолетта Чёрная.

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7 февраля японские СМИ сообщили, что на АЭС, которая была повреждена в 2011 году из-за сильного землетрясения и последовавшего цунами, произошла утечка радиоактивной воды.

Утечку заметил работник станции в 09:00 (03:00 мск). Утекло 5,5 т воды, значительная часть могла впитаться в почву. В жидкости содержались радиоактивные цезий и стронций.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее одобрило намерение правительства Японии постепенно сбрасывать в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения атомной станции «Фукусима-1» и была заражена в результате аварии в 2011 году.

Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что такое решение МАГАТЭможно расценивать как очень рискованное, тем более что в самой организации допускают несовершенство японской технологии очистки воды, что может привести к негативным последствиям для экосистемы и здоровья людей.

Своё обеспокойство решением Токио сбрасывать скопившуюся воду в океан раскритиковал Россия, Китай и КНДР, которые имеют выход к Тихому океану. Так, Китай и Россия направили Японии список технических проблем. В МИД подчеркнули, что если Япония действительно искренне стремится устранить обеспокоенность соседних стран, она должна немедленно остановить запланированные действия по сбросу воды в море насильственными методами.

«Эта нота простеста от нас, Северной Кореи и Китая содержали в себе информацию: система течений радионуклеидов, которые содержатся в этих сброшенных загрязнённых водах могли достичь и побережья Северной Кореи, и акватории Российской Федерации: Японское, Охотское моря и могло дойти до Берингова моря. А так же до побережья Курильских островов, до побережья Камчатки. Ну и до территориальных вод Китая. Это грозит накоплением опасных частиц в мышцах и жировой ткани у промысловых рыб, крабов, мидий, ракообразных, устриц и вообще всех обитателей этих вод. Соответственно радионуклеиды будут накапливаться в мышечной и жировой ткани потребителей. А жировая ткань накапливает, но не выводит из организма», — рассказала в беседе с ИА Регнум Чёрная.

По её словам, радионуклеиды могут накопиться в лимфотической системе человека, пострадает щитовидная железа.

«В костной ткани радионуклеиды заместят калий и кальций на радиоактивные изотопы. В щитовидной железе будет замещён йод. Ну и так по всему организму. В общем это онкология», — резюмировала она.

Сброс воды с АЭС Токион начала в конце августа 2023 года. В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения повреждённых реакторов.