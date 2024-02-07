Семь снарядов украинской РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
Силы ПВО сбили семь снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью
Белгород, 7 февраля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили семь ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire над территорией Белгородской области. Об этом 7 февраля сообщили в Министерстве обороны.
Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Отмечается, что украинская армия предприняла попытку террористической атаки по объектам в России с применением РСЗО RM-70 Vampire около 16:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
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