Белгород, 7 февраля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили семь ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire над территорией Белгородской области. Об этом 7 февраля сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отмечается, что украинская армия предприняла попытку террористической атаки по объектам в России с применением РСЗО RM-70 Vampire около 16:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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