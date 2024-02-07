Москва, 7 февраля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Намерение США разместить ядерное оружие в Великобритании может означать цель нанесения «первого удара» по России, заявил 7 февраля глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

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«Британцы продолжают обладать, по их же собственным оценкам, «надёжными и достаточными» носителями ядерного оружия в виде подлодок «высокой степени живучести», в связи с чем возникает резонный вопрос: не рассматриваются ли эти вооружения скорее как вклад в потенциальный набор разнородных сил и средств стран НАТО для применения против России в каком-то безумном «первом ударе?», — рассказал дипломат в интервью ТАСС.

В вопросе обороноспособности России принципиально ситуация не изменится никак ни при каком раскладе, отметил он, особенно с учётом уже имеющихся в Европе шести объектов базирования ядерного оружия США.

«Тем не менее наши военные, разумеется, будут во всех смыслах этого слова учитывать данный провокационный шаг со стороны Великобритании и США», — подчеркнул Ермаков.

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