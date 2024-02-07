Вашингтон, 7 февраля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали наёмника из США Джеймса Бауэрсокса, вступившего в ряды ВСУ, сообщил 7 февраля Telegram-канал TrackANaziMerc, собирающий информацию об иностранцах, прибывших на Украину для участия в боевых действиях.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится, что американский наёмник, как сообщили в его семье, прибыл на Украину в сентябре 2023 года, его зачислили в 505-й батальон 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

«Он там продержался недолго. Его подразделение отправлили на Днепр и 3 декабря 2023 года было ликвидировано российской армией под Крынками [в Херсонской области]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело американского боевика не нашли, хоронить будут пустой гроб.

Также из личного дела Бауэрсокса известно о его неудачной карьере в американской армии. Военный служил в войсках противовоздушной обороны, но через год его уволили за злоупотребление наркотиками и пьянство.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал попытку прорыва ВСУ в Херсонской области последней попыткой украинского командования добиться успехов на фронте в рамках разрекламированного контрнаступления. Глава государства подчеркнул, что украинские военные, заняв небольшой пятачок на левом берегу Днепра, оказались в огневом мешке. Путин удивился тому, что Киев продолжил отправлять туда на истребление новые подразделения.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 5 февраля 2024 года сообщил, что ВСУ в течение последней недели прекратили активные действия в этом регионе, сосредоточившись только на удержании позиций. Он также отметил, что у украинской стороны явно нехватка снарядов.

Минобороны России 16 января сообщило о нанесении ударе по пункту размещения иностранных наёмников в Харькове. Известно о гибели более 60 боевиков, кроме того, 20 наёмников получили серьёзные ранения. По информации ведомства, там в основном были бойцы из Франции.