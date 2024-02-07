Москва, 7 февраля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Средний чек на ювелирные изделия в городах со 100 тысячами населения выше, чем в городах-миллионерах. К такому выводу пришли аналитики «585*ЗОЛОТОЙ», которые изучили данные сети по 80 регионам России.

«585*ЗОЛОТОЙ» Эксперты узнали, в каких городах РФ люди больше тратят на украшения

В анализе учитывались продажи в городах-миллионерах, крупнейших городах от 500 тысяч до 1 млн жителей, крупных городах от 200 до 500 тысяч населения, больших городах от 100 до 200 тысяч, средних — от 50 до 100 тысяч и малых городах с населением менее 50 тысяч человек.

Самый скромный средний чек на украшения был зафиксирован в малых городах — на 5-7% ниже показателей по всей сети. Самый высокий чек — в крупных и больших городах, от 100 до 500 тысяч населения. Он составил 10 431 рубль на одну покупку в группе клиентов сети 24-45 лет и 10 902 рубля в группе 45-64 лет. Между тем в городах-миллионерах показатели в этих же группах ниже на 3% и 6% соответственно.

Больше всего на покупку ювелирных изделий тратят мужчины 45-64 лет из городов с 200-500 тысячами жителей — их средний чек, который включает в том числе женские украшения в подарок любимым, составляет 12 446 рублей.

На долю крупных и больших городов в совокупности приходится 40% от общего проданного объема ювелирных изделий, на долю городов-миллионеров — 27%. При этом средние и малые города дают по 15% объема продаж сети, а вот крупнейшие города (от 500 тысяч до 1 миллиона жителей) — только 9% по количеству чеков.