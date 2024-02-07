Москва, 7 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Поездка американского журналиста Такера Карлсона в Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным вызвала волну негатива в американских СМИ. В различных изданиях публикуют неквалифицированные оценки со стороны военных экспертов. Об этом написал обозреватель Майкл Трейси в колонке в журнале Newsweek.

Кадр из видео

Многие эксперты «вскипают от ярости» из-за того, что Карлсон сделал «нечто иное, чем бесполезные спекуляции», отметил автор.

Из-за отсутствия нормального диалога между Москвой и Вашингтоном авторитетным американским журналистам следует стремиться побеседовать с Владимиром Путиным. Это необходимо для того, чтобы понять точку зрения российского лидера, поэтому обвинения в госизмене в адрес Карлсона абсолютно неприемлемы, резюмировал Трейси.

«Но было бы невыносимой глупостью предполагать, что Карлсон просто в силу того, что он приехал в Россию с намерением взять интервью у Путина, должен быть признан виновным в государственной измене. Пожалуй, это самая затасканная клевета в нынешнем американском политическом лексиконе», — подытожил автор материала.

До этого американский бизнесмен Илон Маск призывал арестовывать тех, кто угрожает лишением свободы Карлсону. Об этом он написал на странице в соцсети Х (быв. Twitter).

Таким образом он ответил на пост политического комментатора Яна Майлза Чонга, написавшего, что многие американские политики и СМИ призывали начать уголовное преследование Карлсона.

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В Конгрессе США представители Республиканской партии называли интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой. Об этом 6 февраля написала конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Она напомнила также, что владелец платформы X Илон Маск не будет блокировать будущее интервью Карлсона с российским президентом. По мнению политика, таким образом бизнесмен показал на деле, что защищает свободу слова и прессы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Карлсона заметили в Москве. В соцсетях появилось фото журналиста в Большом театре.

Цель его визита в Россию оставалась неизвестной, пока он сам не рассказал, что приехал увидеть страну, о которой так много читал, поговорить с её жителями и посмотреть на внутреннее устройство России.

Говоря о возможности взять интервью у Путина, Карлсон не давал чёткого ответа, ограничившись словом «посмотрим».

В Кремле на это заявляли, что администрации президента пока нечего сообщить о возможных интервью. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в случае принятия соответствующих решений администрация сообщит об этом.

Во вторник вечером, 6 февраля, видеоанонс интервью американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Карлсона с Путиным за час набрал более пяти миллионов просмотров.

Карлсон обещал опубликовать интервью с Путиным в открытом доступе в том виде, в котором оно было записано, то есть без монтажа или какого-либо редактирования.

Полная версия беседы с главой российского государства, по словам журналиста, будет опубликована как на его официальном сайте, так и в социальной сети X.

7 февраля американский журналист Алекс Джонс сообщал, что Карлсон рассказал ему, что интервью с Путиным длилось два часа. По словам Джонса, эта работа войдет в историю.