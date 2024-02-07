Москва, 7 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о важности развития стойкомплекса и благоустройства в малых городах. На это он указал во время совещания с правительством 7 февраля.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Рекордный объём жилищного строительства — такого ещё никогда в нашей истории не было — 110 с лишним млн кв. м за 2023 год», — отметил глава государства.

В целом Путин остался доволен темпами строительства и благоустройством и отметил, что в программе благоустройства городов в 2023 году приняли участие 14 млн россиян. В ходе совещания президент заслушал доклад министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре на встрече с ним Путин назвал хорошей практикой вовлечённость жителей в благоустройство городов. Тогда глава государства отметил, что это гарантирует выполнение всего, что действительно нужно людям. Файзуллин в ответ заявил, что формирование комфортной городской среды очень востребовано: в голосованиях по обустройству пространств в 2021 году поучаствовали девять млн человек, в 2022 — 10,7, в 2023 году — 14,2 млн россиян.