Красногорск, 7 февраля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали при столкновении 22 автомобилей на трассе М-8 в Подмосковье, движение перекрыли, сообщили 7 февраля в оперативных службах.

Кадр из видео

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры». Пострадали четыре человека, погибших нет. Движение транспорта перекрыли.

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Как сообщало 7 февраля ИА Регнум, на трассе М-4 в Московской области произошло массовое ДТП. Авария произошла в районе Ступино. Там столкнулись 27 автомобилей. По предварительным данным, три человека пострадали, один погиб.

На Киевском шоссе в Москве произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. В частности, на 64-м км Киевского шоссе при движении в сторону Москвы произошло два ДТП с участием двух и четырёх автомобилей. В результате аварий никто не пострадал.

Сложная ситуация на дорогах объясняется в том числе тем, что 7 февраля на Москву обрушился мощный североатлантический циклон «Ольга», который принёс в столицу рекордные снегопады.