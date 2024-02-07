Киев, 7 февраля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Чистку украинского руководства следует начать с офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил 7 февраля в Верховной раде экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Пресс-служба президента Украины

«Следует очистить власть, сделать перезагрузку власти, начав с недобитков в офисе президента. Начните с себя, а от [главкома ВСУ Валерия] Залужного отцепитесь!» — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА Регнум, в одном из интервью Зеленский 4 февраля заявил, что думает над заменой главкома ВСУ. Он объяснил это необходимостью провести перезагрузку, заменив некоторых руководящих лиц на Украине, причём не только в военной сфере. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, Зеленский пытается ликвидировать стагнацию, в том числе на фронте.

Немецкий военный эксперт Вольфганг Рихтер 5 февраля заявил, что Зеленский пытается избавиться от Залужного из-за расхождения позиций по территориальному вопросу: глава киевского режима требует от армии вернуть утраченные территории, главком ВСУ считает это невозможным.

По данным издания Le Temps, Зеленского вынуждает избавиться от действующего главкома ВСУ Пентагон. Американское военное руководство обвиняет Залужного в провале контрнаступления.

По данным источников издания «Украинская правда», отставка Залужного должна была состояться несколько дней назад: о ней планировали объявить 2 февраля. Зеленский до сих пор не рискует этого сделать, опасаясь бунта в армии. Немаловажную роль играют соцопросы, согласно которым на Украине растёт рейтинг доверия Залужному и падает доверие к главе киевского режима.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в интервью ИА Регнум заявил, что Зеленский боится Залужного как конкурента. У главкому ВСУ на Украине как минимум в два раза больше поддержки со стороны украинских избирателей и армии, чем у Зеленского.