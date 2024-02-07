Замруководителя ФТС Струков уволился после скандала вслед за Завгородним
Москва, 7 февраля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Второй участник дебоша в Калининграде — заместитель руководителя ФТС Андрей Струков — вслед за главным тыловиком Федеральной таможенной службы генерал-лейтенантом Олегом Завгородним написал рапорт об увольнении. Это следует из документа, с которым ознакомилось ИА Регнум.
5 февраля в Сети появилось видео, на котором был запечатлён Завгородний в отделе полиции. Мужчина, судя по кадрам, был пьян и вёл себя грубо, матерясь и угрожая сотрудникам увольнением.
Как указывалось, генерала задержали за дебош в Калининграде, куда он прибыл в командировку. По данным СМИ, Завгородний и его коллега Струков должны были участвовать в ежегодной коллегии таможни. 2 февраля оба высокопоставленных сотрудника ФТС устроили дебош в ресторане отеля, в котором остановились.
По информации Telegram-каналов, Завгородний и Струков поселились в пятизвездочном отеле CRYSTAL HOUSE SUITE HOTEL AND SPA, цена на самый дорогой номер в нём стартует от 235 тысяч рублей.
Авторы распространившегося в Сети видео с Завгородним добавили, что генерал-лейтенант после скандала был задержан и доставлен в один из калининградских отделов, Струков закрылся в номере.
7 февраля в ФТС сообщили, что начальник Главного управления тылового обеспечения ФТС России генерал-лейтенант Олег Завгородний покинул пост. Он сам подал заявление об уходе 6 февраля.