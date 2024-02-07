Варшава, 7 февраля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда признался, что не сомневается в способности бывшего главы Белого дома Дональд Трампа сдержать обещание и в случае прихода к власти закончить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом польский лидер заявил журналистам 7 февраля по итогам переговоров со своим руандийским коллегой Полем Кагаме.

Hannes P Albert/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

Дуда отметил, что такие выводы он сделал на основе личного опыта в качестве главы государства, когда работал с Трампом в период его президентства.

«То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено», ― подчеркнул дуда.

По его словам, Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьёзно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Он утверждал, что намерен в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, пару предложений.

Политик заявил 7 июля, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны. Если победит на выборах, то положит конец конфликту на Украине в течение суток.

На митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января он пообещал, что если победит на выборах и станет президентом, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что будет счастлив, если Трампу действительно удастся завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в продолжении конфликта на Украине виноват Запад, и разрешить противоречие за один день, как утверждал Трамп, невозможно. Представитель Кремля пояснил, что этот вопрос слишком сложный, чтобы его можно было решить так легко.