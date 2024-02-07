Наро-Фоминск, Московская область, 7 февраля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после убийства трёх пенсионерок в частном доме в селе Свитино городского округа Наро-Фоминска. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что 7 февраля в частном доме деревни Свитино нашли тела трёх женщин 1959 и 1956 годов рождения.

«Возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия»))», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дальнейшим расследованием займётся первое управление по особо важным делам регионального глава СК. К работе на месте преступления немедленно подключили группу из числа самых опытных следователей и криминалистов.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля стало известно о трёх пенсионерках, которых застрелили в частном доме в подмосковной деревне Свитино. Отмечалось, что убийство произошло 5 февраля, а тела погибших нашли только спустя два дня.

Правоохранители 3 февраля задержали жителя Домодедово, подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи. По информации следствия, мужчина в ходе ссоры с водителем выстрелил в него у пункта выдачи товаров маркетплейса.