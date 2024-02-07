Москва, 7 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Швеция могла прекратить расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», опасаясь раскрыть правду. Об этом на брифинге 7 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Petrov Sergey/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с «Северными потоками», — заявила дипломат.

Она также указала на боязнь властей Швеции раскрыть правду не только как светлую истину, но и выявить конкретные детали, об исполнителях и заказчиках теракта.

Шведская прокуратура 7 февраля приняла решение закрыть расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Ведомство уточнило, что подданные страны не причастны к теракту. В этой связи в Кремле заявили, что Москва проследит за дальнейшими следственными действиями и уже с учётом этой информации будет принимать решения.

На решение Швеции завершить расследование теракта на «Северных потоках» 7 февраля отреагировали в Германии. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин по прежнему заинтересован в раскрытии этого преступления.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Звучали версии о причастности частной проукраинской группировки и США. При этом президент России Владимир Путин заявил, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.