Симферополь, 7 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы в Крыму конфисковали ввезённый гражданином США автомобиль Bentley Turbo R 1990 года выпуска и передали его в доход государства, сообщила 7 февраля пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

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По информации ведомства, транспортное средство задержали из-за нарушения требований при ввозе на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Машину ввезли в 2015 году через пропускной пункт Джанкой.

«По условиям временного ввоза оно должно было быть вывезено в течение года либо помещено под иную таможенную процедуру (например, выпуск для внутреннего потребления)», — говорится в сообщении.

Как выяснили таможенники, владелец ввёз автомобиль из штата Массачусетс, после чего выехал из России, оставив его в пользование доверенному лицу на полуострове. Машину нашли и задержали. Задолженность по таможенным платежам по ней с учётом их просрочек составила 4,6 млн рублей. Суд постановил передать автомобиль в доход государства.

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