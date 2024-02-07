Симферополь, 7 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. На вилле певицы Софии Ротару в Крыму в случае её национализации могут открыть отдел управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) или музыкальную школу. Об этом 7 февраля рассказал заместитель председателя Русской общины региона Владимир Резанов.

Кадр из видео

Как отметил в беседе с RT зампред Русской общины, этот дом должен служить жителям Крыма, а не стоять пустым.

Сенатор от республики Сергей Цеков 6 февраля предложил национализировать имущество Ротару в Ялте из-за её антироссийской позиции и поддержки украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря 2023 года Ротару опубликовала первый за почти два года пост в соцсетях, в котором поздравила украинскую армию с праздником «Защитников Украины». До этого певица на протяжении более чем полугода после начала спецоперации не комментировала общественно-политическую ситуацию и только в августе 2022 года выступила в поддержку ВСУ выложив фото с сине-жёлтым платком. Она также заявила, что не поддерживает СВО и проживает на Западной Украине.

В СМИ 3 декабря 2023 года появились сообщения о том, что Ротару увезла с Украины своего внука Анатолия Евдокименко, проживающего теперь в США на её средства. Внук певицы пытается построить в Америке музыкальную карьеру под творческим псевдонимом SHMN (Шаман) (не связан с российским певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN)).