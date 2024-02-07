Киев, 7 февраля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский занят активной скупкой зарубежной недвижимости с целью побега, пока украинцы гибнут за обогащение режима, заявил 7 февраля экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Алексей Никольский/ТАСС

«Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину. Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании», — написал политик в опубликованной на сайте движения статье.

По информации лидера «Другой Украины», именно на Шефира перед победой на выборах Зеленский перевёл свои активы, продолжив при этом получать дивиденды, а в ноябре 2023 года стало известно о покупке Шефиром и его братом двух яхт общей стоимостью в $75 млн. По словам Медведчука, украинские бойцы сегодня гибнут не за родину, а за коррупционные схемы представителей киевского режима.

Помимо этого он рассказал, что украинский лидер через третьих лиц купил элитное жильё в Дубае.

«Вот так крыса прорыла себе очередную нору для побега. Какие там пенсионеры, инвалиды и бюджетники? Скромная квартирка в 600 кв. м. ждёт Зеленского на острове в тёплом море. Именно за это сегодня погибают сотни тысяч украинцев, а миллионы влачат свою жизнь в качестве беженцев: они потеряли жилье и Родину, но Зеленский нашёл себе и новую родину, и престижное жильё. «Кому война, а кому мать родная», — резюмировал Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети уже обсуждали, какие варианты есть у Зеленского для побега. Пользователи перечислили такие, как вертолёты для эвакуации в Лондон, Израиль или в форт Брегансон (резиденция главы Франции — прим. ИА Регнум).

При этом позднее экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что американское руководство советовало Зеленскому добровольно оставить пост и уехать из страны, пока такая возможность у него есть.