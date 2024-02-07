Берлин, 7 февраля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Заявление Швеции о прекращении расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Германии приняли к сведению. Берлин по прежнему заинтересован в раскрытии этого преступления, заявил 7 февраля на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Danish Defense Ministry / Global Look Press

«По сути, мы по-прежнему очень заинтересованы в раскрытии этого преступления. Также очевидно, что мы приняли к сведению то, что сегодня ясно заявили шведские следователи», — заявил Хебештрайт.

Он добавил, что в Германии всей полнотой информации, касающейся расследования подрыва трубопроводов, совершённого 26 сентября 2022 года, располагают генеральная прокуратура в Карлсруэ и федеральная полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии совершённый в 2022 году теракт на «Северных потоках» расследуют федеральная генпрокурора и федеральное управлению криминальной полиции. Также расследование проводили Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошёл теракт.

Прокуратура Швеции 7 февраля объявила, что не нашла подозреваемых в диверсии на «СП» и «СП-2». Ведомство сообщило, что прекратило расследование, уточнив, что подданные королевства не причастны к теракту, а сама атака не была направлена против интересов Швеции.

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Германия в результате подрыва «СП» и «СП-2» понесла большие потери, пострадал бизнес и налогоплательщики. Он назвал решение Швеции по расследованию диверсии на газопроводах примечательным.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «СП» и «СП-2» очевидным терактом. Позже он заявил, что страна, которая напрямую была заинтересована в этом теракте, — это США. По данным американского журналиста Сеймура Херша, приказ подорвать газопроводы поступил от президента США Джо Байдена.