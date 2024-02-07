Москва, 7 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Западные страны изо всех сил пытаются лишить проживающих за рубежом россиян права на участие в выборах президента России. Об этом 7 февраля заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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«Очевидно, что во время проведения голосования по выборам президента России вероятность провокаций (на зарубежных участках — Прим. ред.) многократно возрастёт», — сказала она.

Захарова уточнила, что МИД старается учитывать это в работе по обеспечению безопасного волеизъявления проживающих за границей соотечественников, а российские дипломаты делают всё для этого необходимое.

По словам представителя ведомства, пока ещё не все партнёры в государствах Европы и Америки ответили на ноты МИД с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках в день выборов президента России.

Запад пытается всеми силами лишить проживающих за границей граждан России права принять участие в выборах президента, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Захарова заявила, что временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД. Она уточнила, что Москва потребовала от властей этих стран обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в прибалтийских республиках.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о приоритетном внимании, которое МИД уделяет вопросам безопасности дипломатов при проведении голосования на выборах президента России за границей. По его словам, возможность провокаций на выборах главы государства за рубежом возросла во много раз.