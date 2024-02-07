Наро-Фоминск, Московская область, 7 февраля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Одна из трёх женщин, которых застрелили в деревне Свитино в Подмосковье, была хозяйкой крупного предприятия по производству полимерной продукции, сообщил 7 февраля Telegram-канал «112».

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По данным канала, Светлана Филанович возглавляла расположенный в селе Петровское под Наро-Фоминском завод ТИАЛ. Убийство женщины и её подруг могло быть связано с её бизнесом. Возможно также, что хозяйка дома и две её гостьи стали жертвами ограбления.

Трупы нашёл сосед Илья, который осматривал дом вместе с прибывшей 7 февраля в дом подругой Филанович. Женщина приехала, обеспокоенная тем, что Светлана не отвечала на звонки. Сосед обнаружил трупы в целлофановых мешках на техническом этаже.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели трёх пенсионерок в Свитино стало известно 7 февраля. Трупы нашли через два дня после гибели женщин. Их застрелили, убийц пока не нашли.

Кроме Филанович погибли Наталья Казыльская и Ирина Хант — сёстры-близнецы. Они давно дружили и часто собирались в коттедже предпринимательницы. У Филанович также есть сестра-близнец.