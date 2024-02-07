Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Международное сообщество должно очень сильно попросить Россию провести новые Олимпийские игры, заявил 7 февраля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Wang Yuguo/ZUMAPRESS.com/ТАСС

В среду, 7 февраля, в Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные 10‑летию со дня открытия зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«Чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество», — заявил Поздняков.

По его словам, как только международное сообщество созреет для того, чтобы проводить Олимпиаду в нормальном понимании, Россия будет готова к диалогу, Россия — щедрая душа, добавил глав ОКР.

Кроме того, Поздняков заявил, что сочинское наследие — это не только инфраструктура, награды и олимпийские чемпионы, но и ежегодный праздник, который отмечают уже 10 лет. Как уточнил президент ОКР, зарубежные коллеги с теплотой и сожалением вспоминают те времена, когда здесь была атмосфера праздника, дружбы и солидарности. В этом и есть главная идея Де Кубертена, которую он транслировал при создании олимпийского движения, подчеркнул Поздняков.

Последняя Олимпиада в России состоялась в 2014 году.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что лицензии для участия в Олимпийских Играх в Париже в 2024 году получили лишь шесть российских спортсменов и пять белорусских. Принять участие в ОИ они смогут лишь в нейтральном статусе.

В свою очередь, Олимпийский комитет России объявил 15 декабря, что не будет финансировать спортсменов, которые согласились выступить на Олимпиаде в Париже. При этом спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду получат от ОКР компенсацию. Так, все действующие российские участники ОИ разных лет получат выплаты. В частности, обладатели золотых медалей получат 500 тысяч рублей, серебряных — 350 тыс., бронзовых — 250 тыс., а просто участники — 150 тыс.