Москва, 7 февраля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Бизнесмен из Москвы стал жертвой мошенницы при покупке тура на Сейшельские острова. Мужчина отдал 450 тысяч рублей, но так и не смог улететь в отпуск. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Markus Mainka/Global Look Press

5 февраля в полицию обратился 44-летний Дмитрий Б., мужчина рассказал оперативникам, что полгода назад увидел объявление о продаже туров на Сейшельские острова. Мужчину заинтересовало это предложение, и он связался с фирмой, разместившей рекламу. Обсудив детали поездки с представителем турфирмы по имени Мария, мужчина перевёл ей со своей банковской карты 450 тысяч рублей. Мария пообещала передать информацию о бронировании и билетах, но перестала выходить на связь.

«По заявлению 44-летнего жителя Москвы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). По данному уголовному делу была задержана 42-летняя жительница Москвы», — рассказал собеседник агентства.

В процессе проверки её данных выяснилось, что предпринимательская деятельность Марии прекращена в январе 2024, а сама женщина из-за долгов признана банкротом. Кроме того, оказалось, что в отношении неё уже было возбуждено одно уголовное дело. По версии следствия, Дмитрий далеко не единственный клиент, пострадавший от действий предпринимательницы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 52-летний москвич потерял 3 млн рублей, вложившись в криптовалюту, созданную на основе интернет-мемов.