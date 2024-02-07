Киев, 7 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Национальный банк Украины разрешил гражданам обменять российские или белорусские рубли на своих счетах до конца 2024 года. Об этом 7 февраля сообщило украинское издание «Судебно-юридическая газета».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нацбанк Украины разрешил безналичную продажу (обмен) российских или белорусских рублей, которые украинцы хранят на банковских счетах. Внести рубли на банковские счета по-прежнему запрещено», — говорится в публикации.

Банк запретил проведение операций с российской и белорусской валютой ещё в феврале 2022 года, но в ноябре 2023 года Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.

Как сообщало ИА Регнум, нацбанк Украины в январе 2024 года понизил официальный курс гривны к американскому доллару, обновив исторический максимум. По состоянию на 4 января официальный курс доллара установили на уровне 38,11 гривны, евро — 41,6 гривны. Как сообщили в банке, всего за 2023 год украинцы купили американской валюты на сумму $4,793 млрд, из которых $1,026 млрд пришлись на декабрь, что стало рекордным объёмом за 11 лет.