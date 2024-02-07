Энергодар, Запорожская область, 7 февраля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 7 февраля посетил Запорожскую АЭС с рабочим визитом.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации «РИА Новости», глава МАГАТЭ прибыл на атомную станцию в сопровождении сотрудников миссии и представителей Министерства обороны России.

Вместе с Гросси на ЗАЭС прибыла группа наблюдателей миссии МАГАТЭ для ротации, которая прошла без внештатных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля гендиректор МАГАТЭ пересёк линию соприкосновения в Запорожской области и направился в сторону Энергодара. Накануне он рассказал, что на следующей неделе приедет в Россию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 28 января заявила, что Гросси собирается приехать в Россию в ближайщее время. Дипломат утончила, что он приедет для дальнейшей координации взаимодействия российской стороны с МАГАТЭ.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв 27 января прокомментировал заявления Гросси на Генассамблее ООН о реальной угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС. Глава государственной корпорации уточнил, что такая опасность может исходить только от украинских войск. Он уточнил, что за неделю в районе атомной станции уничтожили около 100 беспилотников ВСУ.