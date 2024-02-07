Москва, 7 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Большинство жителей России довольны качеством оказания социальных услуг. В течение 2023 года на 20% вырос уровень информируемости людей о социальном обслуживании. Положительная динамика наблюдается и в сфере образования и создания возможностей для развития ребенка. Об этом свидетельствуют данные рейтинга качества жизни, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Пресс-служба АСИ Светлана Чупшева

Предварительные результаты рейтинга представили во время пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства», прошедшей на выставке «Россия» на ВНДХ. Участники обсудили меры поддержки семей с детьми, действующие на федеральном и региональном уровне. Модератором дискуссии выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Сегодня в России проживает более 30 миллионов детей в 24,5 миллионах семей. Несмотря на непростую демографическую ситуацию, сложившуюся исторически, мы наблюдаем важную позитивную тенденцию. С 2016 года увеличивается число рождений третьих и последующих детей. В 2022 году по сравнению с 2016-м рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей составил 11,5%», — сказала Татьяна Голикова.

За последние пять лет почти на 27% увеличилось число многодетных семей. Сейчас их почти 2,3 миллиона, число детей в таких семьях возросло на 30% и составило 7,4 миллиона человек.

«Президент не раз подчеркивал, что будущее России — за семьями с двумя, тремя и более детьми. Опросы показывают, что 80% молодых людей считают «семью» и «любовь» главными ценностями, более 80% называют 25 лет оптимальным возрастом для вступления в брак, а 37% женщин от 18 до 45 лет хотели бы стать многодетными», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она добавила, что благополучие семьи, в том числе многодетных складывается из множества факторов. «Для нас очень важно всегда получать обратную связь от людей, от семей, чтоб измерить это благополучие. Мы ежегодно проводим рейтинг качества жизни, в котором постарались учесть все факторы, важные для человека и семьи. Это вопросы, связанные с жильем, трудоустройством, медициной, безопасностью, экологией, возможностями для самореализации. Все эти направления укладываются в 141 показатель рейтинга», — отметила Светлана Чупшева.

Рейтинг основан на опросах жителей (в них приняли участие 463 тыс. граждан), а также на статистических и геоданных. По 72% показателей рейтинга в 2023 году отмечается положительная динамика. Удовлетворенность получением социальных услуг составляет 80%, а уровень информируемости населения о социальном обслуживании вырос почти на 20%.

Фиксируется положительная динамика в сфере образования и создания возможностей для развития ребенка. На 17% выросла удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад. На 11% — в школу. Почти на 20% — в кружки и секции. В медицинской сфере наблюдается улучшение по большинству объективных показателей. В среднем рост удовлетворенности медицинским обслуживанием составлял около 25%, в том числе повысилась оценка качества получения скорой, амбулаторной и стационарной помощи. На 5,4% выросла удовлетворенность жилищными условиями, почти на 8% — наличием и оснащенностью парковых зон.

Пресс-служба АСИ Светлана Чупшева

Также на сессии обсудили меры, которые предпринимаются на региональном уровне для повышения качества жизни людей, в том числе многодетных семей. Глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова отметила, что каждая девятая семья в Югре — многодетная. «Используются самые новые практики в области сбережения здоровья ребенка, мамы. Регион вошел в пятерку регионов с наименьшей детской смертностью и в десятку — по рождаемости», — сказала Наталья Комарова. Она добавила, что Югра готова делиться лучшими практиками по поддержке семей с детьми, часть из них уже размещены на платформе АСИ «Смартека» и доступны для тиражирования.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о созданной электронной платформе «Патронаж», к которой подключены 17 тыс. многодетных семей, а также беременные женщины. За каждой семьей закрепляют социального координатора, оказывающего содействие в решении различных вопросов. Беременные женщины через систему «Патронаж» могут в любое время задать вопрос акушеру, ответ поступит в течение суток.

Глава Тамбовской области Максим Егоров поделился результатами комплексной работы по федеральному проекту, направленному на стимулирование рождаемости. В регионе предусмотрены мероприятия, нацеленные на укрепление репродуктивного здоровья и сокращение числа абортов, поддержку молодых студенческих семей, семей при рождении детей, работающих родителей, стимулирование рождений в сельской местности. «Один из проектов — это семейный МФЦ, куда может прийти семья и решить любой возникающий вопрос», — отметил Максим Егоров.

Пресс-служба АСИ Светлана Чупшева

В Калужской области многое сделано для обеспечения качественного образования детей. «За шесть лет мы построили 29 детских садов, это пять тысяч новых мест. Построили 11 школ, это 11 тысяч новых мест. Сократили в два раза число тех ребят, которые занимаются во вторую смену. Сегодня у нас их менее 5%. Вместе с ведущими предприятиями создаем специализированные классы — медицинские, педагогические, инженерные — их уже 320», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.