Москва, 7 февраля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Начальник Главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний уволился из Федеральной таможенной службы по собственному желанию. Как стало известно 7 февраля, это произошло после появления видео, на котором, как утверждалось, Завгородний в нетрезвом виде буянит в полицейском участке.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865615" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По неофициальной информации, генерал с коллегами отмечал командировку в ресторане Калининграда, где его задержали из-за начатого дебоша и на несколько часов доставили в полицейский участок.

Завгородний занимал пост начальника управления с 2017 года, до этого работал в Московской городской думе замруководителя аппарата и в административно-хозяйственном департаменте Россельхозбанка. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источник в ФТС.

Как сообщало ИА Регнум, на кадрах из полицейского участка Завгородний матерился, лёжа на полу, угрожал правоохранителям увольнением, пытался пнуть одного из них. По информации Telegram-канала «112», инцидент произошёл 2 февраля после ежегодной коллегии калининградской таможни, в которой Завгородний принимал участие в составе делегации из Москвы.