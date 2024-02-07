Лондон, 7 февраля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Украинский конфликт завершится полным разгромом ВСУ, и условия политического будущего для Украины будет определять Россия. Такое мнение 6 февраля высказал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Условия для политического будущего будет устанавливать Россия», — сказал он.

По словам эксперта, пока непонятно, решит ли Киев капитулировать в ближайшее время, что очень сложно при Владимире Зеленском, или российские военные своими действиями в итоге вынудят украинское руководство к этому.

«[Президент России Владимир] Путин очень ясно дал это понять», — уточнил Крук.

Исход военного конфликта уже фактически ясен, так как Вооружённые силы продвигаются вперёд и постоянно набирают обороты, отметил он.

«Фактически конфликт закончен. <…> Всё определено», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что российские военные успешно находят слабые места в обороне ВСУ и поэтому продвигаются вперёд. По его словам, сейчас ВС России захватили инициативу почти на всех участках линии, а украинские войска терпят поражения и перешли к обороне.

Позднее в этот же день полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков предрёк обрушение украинского фронта летом. Он подчеркнул, что армия России ещё даже не начинала наступление и занимается поиском слабых мест в обороне ВСУ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что Киев стал кидать в бой оставшиеся резервы. Он добавил, что украинские власти ведут принудительную мобилизацию в ряды ВСУ, чтобы не допустить обрушения обороны.