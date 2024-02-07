Москва, 7 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Более 120 стран приступили к созданию информационного оружия, заявил 7 февраля начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин на «Инфофоруме-2024».

Иван Шилов ИА Регнум

«С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия», — заявил Шамарин.

Он добавил, что информационное оружие способно дезорганизовать государственное военное управление, деморализовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику. При этом Шамарин указал на то, что себестоимость разработки такого оружия значительно ниже, чем у образцов иных видов оружия, применение которых может привести к аналогичному ущербу.

В этой связи заместитель начальника Генштаба ВС России назвал объяснимой озабоченность полноценным обеспечением защиты информации в рамках решения стратегических задач.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что интернет используют как оружие информационной борьбы. Глава государства отмечал, что интернет полон фейков и информационных атак, поэтому доверять непроверенной информации нельзя.

В сентябре 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, заявил, что страны Запада осуществляют массированное информационное воздействие на Россию, проводят кампании по дискредитации руководства страны и армии.