Москва, 7 февраля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил коллеге из Чили Габриэлю Боричу глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего главы государства Себастьяна Пиньеры, сообщили 7 февраля в пресс-службе Кремля.

(сс) Gobierno de Chile

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры», — процитировала пресс-служба телеграмму российского президента.

Путин отметил, что Пиньера многое сделал для социально-экономического развития Чили. Он дважды занимал пост главы государства. Пиньера внёс большой личный вклад в развитие дружественных отношений с Россией. Он за время пребывания у власти снискал большой международный авторитет.

«Мне довелось лично общаться с этим видным государственным деятелем, и я навсегда сохраню светлую память о нём. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Чили», — сообщил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Пиньера на 75-м году жизни погиб в авиакатастрофе на юге Чили. Вертолёт, на котором он летел, рухнул в озеро Ранко. Пиньера не успел расстегнуть ремень безопасности, и тонущий вертолёт утянул его на дно. Тело экс-главы государства нашли на глубине около 40 м.

Кроме Пиньеры, на борту находились ещё три человека — все они спаслись и самостоятельно добрались до суши.

Пиньера был президентом Чили в 2010–2014 и в 2018–2022 годах. Выборы, в результате которых президентское кресло занял Борич, состоялись в конце 2021 года.