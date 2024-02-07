Вашингтон, 7 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. На Украине на фоне военных провалов армии и конфликта между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным начался военно-политический кризис. Такое мнение 7 февраля высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы наблюдаем военный коллапс, который порождает политический кризис внутри Украины, и этот кризис носит военно-гражданский характер», — сказал он.

По словам эксперта, украинские войска не способны остановить продвижение Вооружённых сил России на разных направлениях и из-за этого переживают крах в зоне военных действий.

Риттер уточнил, что на фоне утраты территорий, неудач в боях и неспособности противостоять армии России Зеленский решил уволить генерала ВСУ, отказавшегося уходить в отставку.

Вызванный борьбой между киевскими властями и командованием украинской армии политический хаос на Украине будет только разрастаться, уверен эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января испанская газета ABC написала, что Зеленский находится в отчаянии из-за военных неудач ВСУ и уменьшения западной помощи. По словам автора, глава киевского режима проигрывает в конфликте с Россией и пытается не допустить снижения внимания к нему, однако у Москвы больше шансов на победу.

Обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер 27 января написала, что украинцы не хотят сражаться за свою страну, а потому Киеву нужно договориться с Россией о мире и отдать часть территорий. По её словам, ВСУ в данный момент в большей степени уже погибли.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января заявил, что поддержка западными странами находящегося в агонии киевского режима осложняет поиск путей мирного урегулирования конфликта на Украине.