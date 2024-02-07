Москва, 7 февраля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. МегаФон и виртуальный оператор связи СберМобайл заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество подразумевает усиление зоны покрытия MVNO-оператора СберМобайл, улучшение условий международного роуминга для его абонентов, совместную разработку цифровых решений для физических и юридических лиц.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

Максимальная зона покрытия в России, которую обеспечит МегаФон оператору СберМобайл, позволит партнеру получить статус федерального оператора связи, улучшить качество сигнала и скорость передачи данных. В частности, МегаФон предоставит инфраструктуру в 15-ти регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока. Кроме того, стороны будут, опираясь на партнерскую сеть МегаФона, которая охватывает 584 оператора в 200 странах, развивать для абонентов СберМобайл более выгодные условия международного роуминга.

Отдельным фокусом взаимодействия станет развитие таких направлений работы, как защита от спама, кибербезопасность и M2M-технологии. Также партнеры будут развивать комплексные услуги для b2b-клиентов СберМобайл: от создания под этим брендом виртуальных АТС до интегрированных с CRM-платформами заказчиков решений омниканальных коммуникаций.

«Мы в МегаФоне обладаем передовым технологическим опытом в телекоме и знаем, как эффективно развивать бизнес виртуального оператора связи. На нашей сети успешно работает крупнейший в России MVNO-оператор Yota», — отметил директор по работе с операторами связи и роумингу МегаФона Александр Шинкарев.

Он добавил, что сотрудничество со СберМобайл открывает для МегаФона большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске качественных цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов.

По словам генерального директора СберМобайл Сергея Волкова, в 2024 году СберМобайл планирует больше инвестировать в развитие и совершенствование услуг. «Операторы должны быть готовы к современным вызовам, таким как внедрение новых технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей. Синергия технологий МегаФона и СберМобайл сделает все это возможным», — подчеркнул Сергей Волков.